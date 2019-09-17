Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

Москва готова к отопительному сезону. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время посещения насосно-перекачивающей станции "Марьинская" ПАО "МОЭК".
— В этом году город провёл полную ревизию, подготовился к зиме. Готовность коммунальной системы сегодня, можно сказать, полная. Город готов к зиме, — отметил Собянин.
За несколько лет в столице были реконструированы, отремонтированы десятки тысяч систем водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, десятки котельных и ТЭЦ. В частности, работы прошли на насосно-перекачивающей станции "Марьинская", которая обеспечивает теплом около 400 тысяч жителей районов Братеево и Марьино.
Аналогичный проект модернизации был реализован на станции "Бирюлёво-Борисовская". Станция обеспечивает теплоснабжение 784 зданий в районах Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное.
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