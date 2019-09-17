Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

К холодам в столице подготовили все здания и сооружения — более 70 тысяч объектов, среди которых 33,7 тысячи жилых домов.

Москва готова к отопительному сезону. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил во время посещения насосно-перекачивающей станции "Марьинская" ПАО "МОЭК".

— В этом году город провёл полную ревизию, подготовился к зиме. Готовность коммунальной системы сегодня, можно сказать, полная. Город готов к зиме, — отметил Собянин.

За несколько лет в столице были реконструированы, отремонтированы десятки тысяч систем водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, десятки котельных и ТЭЦ. В частности, работы прошли на насосно-перекачивающей станции "Марьинская", которая обеспечивает теплом около 400 тысяч жителей районов Братеево и Марьино.

Аналогичный проект модернизации был реализован на станции "Бирюлёво-Борисовская". Станция обеспечивает теплоснабжение 784 зданий в районах Зябликово, Орехово-Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное.