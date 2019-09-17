Певец Сэм Смит сменил пол на множественный и попросил звать его "они"

Ранее музыкант уже сделал каминг-аут, объявив о своём гомосексуализме, но теперь он осознал, что ощущает себя женщиной так же, как и мужчиной.

Британский певец Сэм Смит попросил употреблять местоимение "они" при обращении к себе. Соответствующий пост он опубликовал в "Инстаграме".

— Сегодня хороший день. Я решил, что я меняю свои местоимения на они/их после того, как всю жизнь воевал со своим полом. Я решил принять себя таким, какой я есть внутри и снаружи. Я так взволнован и польщён тем, что меня окружают люди, которые поддерживают меня в этом решении, но я очень нервничал, когда объявлял об этом, потому что слишком забочусь о том, что подумают люди, — написал музыкант.

Также Смит добавил, что ему необходимо время, чтобы привыкнуть к новому обращению, и поблагодарил своих поклонников за поддержку.

Ранее певец уже сделал каминг-аут в рамках бинарной гендерной системы, объявив о своём гомосексуализме, но теперь осознал, что ощущает себя женщиной в той же степени, что и мужчиной.