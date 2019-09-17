Глава Крыма выступил против переименования региона

При этом Аксёнов подчеркнул, что жители полуострова должны знать и помнить, как назывался регион в разные исторические эпохи.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что необходимо прекратить обсуждение темы об изменении названия региона.

— Подобные инициативы не нужны и неактуальны. В 2014 году на родину — в Российскую Федерацию — вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах, — написал Аксёнов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

При этом глава региона подчеркнул, что жители Крыма должны знать, чтить свою историю и помнить, как назывался Крым в разные исторические периоды.

Ранее Крыму предложили дать второе официальное название — Таврида, добавив историческую часть. С этой инициативой выступила греческая диаспора, проживающая на полуострове.