МИД рассказал об итогах встречи с дипломатом КНДР по инциденту в Японском море

Послу сообщили, что Россия предприняла решительные действия по задержанию северокорейского экипажа, напавшего на российских пограничников.

МИД РФ потребовал от временного поверенного в делах КНДР Чин Чжон Хёпа принять соответствующие меры по недопущению ситуаций, подобных той, что произошла сегодня в Японском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

— В МИД России был вызван временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. Директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил ему серьёзную озабоченность в связи с произошедшим, — говорится в сообщении.

Посол отметил, что незамедлительно свяжется с Пхеньяном.

Напомним, сегодня в Японском море на российских пограничников напали браконьеры из Северной Кореи. Трое военнослужащих были ранены. Сейчас северокорейский экипаж задержан. Эксперт отметил, что рыбакам может грозить срок в РФ или расстрел у себя на родине.