Депутат пермского заксобрания умер после заседания

Депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер сразу после заседания Комитета по социальной политике 17 сентября. Об этом сообщает URA.RU.

— Депутаты сидели достаточно долго, было много вопросов. После заседания он пошёл пообедать, ему стало плохо, похоже, инфаркт, — цитирует агентство источник в краевом парламенте.

Помощник депутата Светлана Стародумова отказалась от комментариев до заключения судмедэкспертизы.

Шалаев родился 26 марта 1966 года в Березниках. Был избран депутатом законодательного собрания 18 сентября 2016 года.