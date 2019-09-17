В США узнали, откуда были атакованы саудовские нефтяные заводы

Эксперты заявили, что нет никаких доказательств, что ракеты были запущены с территории Йемена.

Специалисты из США и Саудовской Аравии заявили, что удары по НПЗ королевства были нанесены с военной базы в Иране, сообщает CNN.

Эксперты считают, что подобный запуск крылатых ракет был возможен "с очень высокой степенью вероятности". Также отмечается, что они летели на низкой высоте.

По мнению следователей, никаких доказательств того, что объекты королевства атаковали с территории Йемена, нет.

Напомним, ночью 14 сентября неустановленные беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли йеменские повстанцы-хуситы, а вот США обвинили в организации взрывов Иран.

Поскольку Саудовская Аравия является одним из крупнейших экспортёров в мире, такой инцидент может нанести значительный урон мировому топливному рынку.