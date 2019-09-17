Ту-160 во время полёта над Балтикой сопровождали истребители пяти стран

В Минобороны РФ рассказали о плановом полёте двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160, которые над нейтральными водами Балтийского моря сопровождали ВВС Бельгии и ещё четырёх стран: Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

— На отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции, — говорится в сообщении.

Продолжительность полёта составила более семи часов, после чего экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

Напомним, ранее бельгийские ВВС сообщили, что их истребители поднимались в воздух для сопровождения российских самолётов Ту-160 и Су-27 над Балтийским морем во вторник, 17 сентября.