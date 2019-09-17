Депутаты Мосгордумы седьмого созыва принесли присягу

Мэр столицы Сергей Собянин призвал парламентариев не забывать наказы, полученные от населения в ходе предвыборной кампании.

17 сентября в зале торжественных приёмов делегаций состоялась церемония присяги новых депутатов Московской городской думы. В присутствии членов избиркома, почётных граждан, представителя арбитражного суда и прокурора Москвы мэр столицы Сергей Собянин дал напутствие новым народным избранникам.

Он напомнил о большом количестве наказов от граждан и призвал депутатов не забывать о данных москвичам обещаниях. Парламентарии хорошо изучили проблемы каждого района и двора, но перед ними стоит важная задача в решении общегородских вопросов, добавил Собянин.

В исполнении наказов жителей Мосгордуме помогут городские службы. Сергей Собянин обещал дать соответствующее поручение.

Первое заседание городского парламента в новом составе состоится 19 сентября, на повестке дня стоит вопрос об избрании спикера. Ранее эту должность занимал Алексей Шапошников, он переизбрался и в новом созыве. Также парламентариям предстоит разделиться на комиссии, которые займутся разными областями городской жизни.