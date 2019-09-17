В США произошёл седьмой смертельный случай из-за курения электронных сигарет

В США зафиксирован седьмой смертельный случай, произошедший, по мнению врачей, из-за курения вейпа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление окружного отделения здравоохранения.
Погибший мужчина проживал в округе Туларе, Калифорния. Его смерть стала вторым зарегистрированным в штате фактом летального исхода, спровоцированного употреблением электронных сигарет.
Доктор Карен Хаит предупреждает всех жителей, что курение вейпа наносит серьёзный ущерб здоровью и может стать причиной респираторно-лёгочных заболеваний, способных привести к смерти.
Врачи объясняют вероятную причину заболеваний наличием в составе жидкостей для вейпа масла с витамином Е. Сам продукт безвреден, но при испарении образуются вещества, которые могут негативно влиять на здоровье. Однако окончательные выводы пока преждевременны.
Ранее Лайф сообщал, что власти США собираются запретить продажу ароматизированных смесей для электронных сигарет.
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