Появилось видео полёта российских Ту-160 в сопровождении иностранных ВВС

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Полёт российских Ту-160 над Балтийским морем, в ходе которого ракетоносцы сопровождали ВВС пяти стран, попал на видео. Кадры публикует телеканал "Звезда".

Напомним, 17 сентября два российских стратегических ракетоносца Ту-160 провели плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных этапах маршрута их сопровождали ВВС пяти стран: Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

Продолжительность полёта составила более семи часов, после чего экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

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