В США удочерили 8-летнюю украинскую девочку, сменили ей возраст и бросили

Приёмных родителей обвиняют в оставлении ребёнка без ухода и подделке документов.

Странная и запутанная история произошла в США, о ней рассказал журнал T he Washington Post. Семейная пара, Майкл и Кристин Барнетт, в 2010 году удочерила восьмилетнюю девочку с Украины. Она страдала врождённой спондилоэпифизарной дисплазией — заболеванием, которое вызывает карликовость. Девочка приехала в США в 2008 году по программе усыновления и два года прожила в другой семье, прежде чем попасть в семью Барнетт.

Возраст приёмной дочери всегда вызывал у семьи сомнение. В 2010 году врач подтвердил, что девочке исполнилось восемь лет, однако в 2012 году уже другой специалист решил, что ей 11 — на год больше, чем по прежним документам.

По словам Кристин Барнетт, третий специалист заявил родителям, что их девочка на самом деле является взрослой женщиной-карлицей, это заключение было сделано по зубам и вторичным половым признакам.

Сирота попала в психиатрическую больницу с диагнозом "социопатическое расстройство". Там она якобы призналась, что ей больше 18 лет.

Майкл Барнетт рассказал, что они с женой изменили возраст дочери в документах с десяти лет на 22 года, а Кристин учила девочку отвечать на все вопросы, что она взрослая, просто выглядит ребёнком.

Через несколько месяцев после этого вся семья Барнетт, кроме приёмной дочери, переехала в Канаду. Девочка осталась на съёмной квартире в Индиане, родители никак не помогали ей, только платили за аренду жилья.

Журналисты The Washington Post пишут, что до сих пор непонятно, как сироте столько времени удалось прожить в одиночестве и почему расследование длилось долгие пять лет. Кристин Барнетт утверждает, что последнее заключение врача верно, а семья имела полное право оставить совершеннолетнюю девушку жить самостоятельно.

Полиция США пытается разобраться в этой странной и запутанной истории, Кристин и Майкл Барнетт остаются на свободе. На своей странице в "Фейсбуке" Кристин заверила родных и друзей, что она вовсе не преступница, её никто не арестовал и вся ситуация трактована неверно.