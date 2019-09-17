США расширили список санкций против Венесуэлы

США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний. Причиной послужило участие вышеупомянутых лиц и компаний в коррупции при распределении продовольствия. Это следует из опубликованного на сайте документа Управления по контролю за иностранными активами Минфина Соединённых Штатов.

В частности, их обвиняют в связях с Алексом Наином Саабом Мораном и его бизнес-партнёром Альваро Энрике Пулидо Варгасом. Последние, по данным Минфина США, оказывали помощь президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в незаконном обогащении посредством распределения продовольственной помощи.

Под санкции попали братья вышеупомянутого Морана — Амир Луис и Луис Альберто, а также сын вышеупомянутого Варгаса — Давид Энрике Рубио Гонсалес. Все попавшие под санкции компании принадлежат Морану либо его братьям.

— Эта акция усиливает давление на Морана и его сеть, которые обогащаются за счёт голодающих и способствуют системной коррупции в Венесуэле, — цитирует Минфин США главу ведомства Стивена Мнучина.

В департаменте также пообещали продолжить давление на тех, кто наживается на народе Венесуэлы. Вся собственность попавших под расширение санкций компаний и лиц блокируется на территории США. Гражданам запрещается проводить с ними любые операции.

Ранее Николас Мадуро выразил готовность к переговорам с оппозицией ради спокойствия жителей страны.