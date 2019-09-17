В Псковской области мост через реку сложился пополам

В Себежском районе Псковской области обрушилась часть конструкций автомобильного моста через реку Неведрянку, об этом сообщается на сайте администрации региона.
В ходе обрушения моста, расположенного на автодороге Толкачёво — Себеж — Заситино, есть пострадавший. Часть опоры моста просела, в образовавшуюся яму попала машина. Водитель доставлен в больницу города Великие Луки.
— В настоящее время на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб... Объезд будет осуществляться через посёлок Идрица, — сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Мост был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. В 2015-м на нём было введено ограничение грузоподъёмности.
Губернатор распорядился подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста и начать ремонт не позднее следующего года.
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