В Псковской области мост через реку сложился пополам

В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавший, водитель автомобиля госпитализирован.

В Себежском районе Псковской области обрушилась часть конструкций автомобильного моста через реку Неведрянку, об этом сообщается на сайте администрации региона.

В ходе обрушения моста, расположенного на автодороге Толкачёво — Себеж — Заситино, есть пострадавший. Часть опоры моста просела, в образовавшуюся яму попала машина. Водитель доставлен в больницу города Великие Луки.

— В настоящее время на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб... Объезд будет осуществляться через посёлок Идрица, — сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Мост был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. В 2015-м на нём было введено ограничение грузоподъёмности.

Губернатор распорядился подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста и начать ремонт не позднее следующего года.