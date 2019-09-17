В Псковской области мост через реку сложился пополам

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Фото © VK / Мнение города Пскова 

В результате чрезвычайного происшествия есть пострадавший, водитель автомобиля госпитализирован.

В Себежском районе Псковской области обрушилась часть конструкций автомобильного моста через реку Неведрянку, об этом сообщается на сайте администрации региона.

В ходе обрушения моста, расположенного на автодороге Толкачёво — Себеж — Заситино, есть пострадавший. Часть опоры моста просела, в образовавшуюся яму попала машина. Водитель доставлен в больницу города Великие Луки.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/clubopinionpskov" target="_blank"><strong><ins>Мнение города Пскова</ins></strong></a></p>

— В настоящее время на месте происшествия организовано круглосуточное дежурство представителей дорожных служб... Объезд будет осуществляться через посёлок Идрица, сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/clubopinionpskov" target="_blank"><strong><ins>Мнение города Пскова</ins></strong></a></p>

Мост был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. В 2015-м на нём было введено ограничение грузоподъёмности.

Губернатор распорядился подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению моста и начать ремонт не позднее следующего года.

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