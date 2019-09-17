Помпео посетит Саудовскую Аравию 18 сентября

Госсекретарь США Майк Помпео в среду, 18 сентября, совершит визит в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

— Госсекретарь начнёт поездку с Джидды, куда прибудет 18 сентября. Он встретится с наследным принцем Мохаммедом бен Салманом и обсудит недавнее нападение на нефтяные объекты Королевства, а также координацию действий по противостоянию иранской агрессии в регионе, — говорится в сообщении.

После этого Помпео отправится с визитом в ОАЭ, где проведёт встречу с принцем ОАЭ Мохаммедом бен Заедом.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Позже Дональд Трамп заявил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.