Президент США назвал пятерых кандидатов на место уволенного Джона Болтона

Дональд Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона, сообщает РИА "Новости".
В своём выступлении перед журналистами президент США сообщил фамилии наиболее подходящих на эту должность людей. Первым претендентом является юрист и посланник президента США по вопросам заложников Роберт О'Брайан. Трамп сказал, что он будет фантастическим советником.
Следующий кандидат — советник по нацбезопасности вице-президента США генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлогг.
— Я люблю Кейта Келлогга. Он был со мной с самого начала. Он потрясающий, — рассказал журналистам Дональд Трамп.
Также президент назвал генерал-майора Рикки Уодделла, который в 2017–2018 годах был заместителем советника по национальной безопасности. Ещё на пост советника могут претендовать замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти и бывший глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц.
Напомним, Джон Болтон отправлен в отставку на прошлой неделе под предлогом разногласий с президентом Трампом по ключевым вопросам внешней политики.
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