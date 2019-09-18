Президент США назвал пятерых кандидатов на место уволенного Джона Болтона

На этой неделе глава Белого дома обещает назвать имя нового советника по национальной безопасности.

Дональд Трамп назвал пятерых кандидатов на пост советника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона, сообщает РИА "Новости".

В своём выступлении перед журналистами президент США сообщил фамилии наиболее подходящих на эту должность людей. Первым претендентом является юрист и посланник президента США по вопросам заложников Роберт О'Брайан. Трамп сказал, что он будет фантастическим советником.

Следующий кандидат — советник по нацбезопасности вице-президента США генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлогг.

— Я люблю Кейта Келлогга. Он был со мной с самого начала. Он потрясающий, — рассказал журналистам Дональд Трамп.

Также президент назвал генерал-майора Рикки Уодделла, который в 2017–2018 годах был заместителем советника по национальной безопасности. Ещё на пост советника могут претендовать замминистра энергетики США по вопросам ядерной безопасности Лиса Гордон-Хэгерти и бывший глава аппарата советника по нацбезопасности Фредерик Фляйц.

Напомним, Джон Болтон отправлен в отставку на прошлой неделе под предлогом разногласий с президентом Трампом по ключевым вопросам внешней политики.