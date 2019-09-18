Эдвард Сноуден прокомментировал иск, поданный в связи с публикацией своей книги

Адвокат экс-агента считает, что сейчас политика США — это преследование его подзащитного за правду.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал иск, поданный против него США в связи с публикацией книги, которая, по мнению Минюста США, нарушает подписку о неразглашении.

— Не уверен, что когда-либо видел книгу, которую ЦРУ и АНБ считают слишком опасной для чтения, — написал в своём твиттере Сноуден.

The publisher should print excerpts from the government's furious objection to the publication of this book on the cover of every copy. I'm not sure I've ever seen a book that both the CIA *and* the NSA consider too dangerous to be read. pic.twitter.com/1sH4KTgmwM — Edward Snowden (@Snowden) 17 сентября 2019 г.

Сноуден прокомментировал, что подобные заявления Минюста США лишь подтверждают правдивость его слов.

Адвокат бывшего агента, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Анатолий Кучерена сообщил, что необходимо дождаться официального иска. Он также подчеркнул, что сейчас политика США направлена на то, чтобы преследовать Сноудена за правду.