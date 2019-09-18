Эдвард Сноуден прокомментировал иск, поданный в связи с публикацией своей книги

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Фото © Twitter / Edward Snowden

Адвокат экс-агента считает, что сейчас политика США — это преследование его подзащитного за правду.

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден прокомментировал иск, поданный против него США в связи с публикацией книги, которая, по мнению Минюста США, нарушает подписку о неразглашении.

Не уверен, что когда-либо видел книгу, которую ЦРУ и АНБ считают слишком опасной для чтения, — написал в своём твиттере Сноуден.

Сноуден прокомментировал, что подобные заявления Минюста США лишь подтверждают правдивость его слов.

Адвокат бывшего агента, первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Анатолий Кучерена сообщил, что необходимо дождаться официального иска. Он также подчеркнул, что сейчас политика США направлена на то, чтобы преследовать Сноудена за правду.

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