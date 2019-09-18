В США осудили двух голландцев, попытавшихся проникнуть в "Зону 51"

Любителей приключений приговорили к десяти дням тюремного заключения и изъяли дорогостоящее оборудование.

Суд в США приговорил двух голландцев к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения в "Зону 51", где, согласно популярному мифу, американское правительство содержит инопланетян. Об этом сообщает издание Las Vegas Review-Journal.

Говерт Свип и Тис Гранзье были задержаны на территории "Зоны 51". Они признались, что видели запрещающие знаки, но продолжили движение на машине. С собой у них были дрон, камера и компьютер. Всё это оборудование, на сумму около 10 тысяч долларов, изъяла полиция.

Оба задержанных имеют свои каналы на Youtube с тысячами подписчиков.

"Зона 51", согласно популярной в Интернете теории, является местом, где Правительство США содержит внеземные формы жизни. Власти официально признали военную базу лишь в 2013 году, её стратегическое назначение не объясняется, а территория тщательно охраняется.

Ранее в социальных сетях был объявлен флешмоб о штурме "Зоны 51", к которому присоединилось более 2 миллионов человек, однако в настоящее время организаторы отменили это мероприятие.