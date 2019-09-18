Исследователи выяснили, что более половины россиян чистят историю браузера

Более половины россиян чистят в браузере историю посещённых страниц, удаляя ссылки, по которым они переходили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Лабораторию Касперского.

Опрос, проведённый Лабораторией Касперского, показал, что 84% интернет-пользователей в России не хотят, чтобы кто-то узнал об их активности в Сети, однако лишь 65% опрошенных выразили желание, чтобы кто-то узнал об их действиях в реальной жизни.

При этом респонденты используют разные способы защиты от "шпионажа" по Сети. Более половины — 54% — удаляют историю браузера, 24% используют псевдонимы при регистрации на сайтах, 23% заклеивают камеру на гаджетах, 22% предпочитают общаться в мессенджерах с шифрованием, а 11% пользуются приватными поисковиками.

Отмечается, что 68% россиян считают, что в современном мире невозможно сохранить полную анонимность в онлайне. Однако платить за курсы и материалы по повышению грамотности в сфере интернет-безопасности готовы не все.

— Трое из четырёх респондентов (74%) хотели бы знать больше о том, как защитить от чужих глаз свою деятельность в онлайне, но только в том случае, если эта информация будет доставаться им бесплатно. Платить деньги за курсы и тренинги по повышению навыков сохранения приватности готовы лишь 17% пользователей, — говорится в сообщении Лаборатории Касперского.

Несмотря на то что большинство всё-таки согласно с необходимостью защищать данные, далеко не все придерживаются правил безопасности, отмечает специалист Лаборатории Касперского Алексей Маланов. По его словам, порядка 40% опрошенных даже не защищают свои гаджеты паролем, а 64% — не меняют настройки приватности для устройств, сервисов и приложений.

Опрос проводился с ноября 2018 по январь 2019 года по всему миру. В России было опрошено более тысячи человек.

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