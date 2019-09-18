Ульяновская чиновница подтвердила Лайфу, что её не уволят за селфи в "шоколаде"

Чиновница из Ульяновска Светлана Опенышева, которая стала героиней скандальной истории с селфи в наполненной "шоколадом" ванной, подтвердила Лайфу, что её не будут увольнять из-за этого.

— Да, это правда. Остальное решение вам может прокомментировать комиссия по этике, — заявила Опенышева.

Напомним, советник губернатора Ульяновской области Светлана Опенышева стала героиней скандальной истории после того, как опубликовала селфи, сделанное в ванне из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Сама фотография была сделана в Азербайджане. Позже она сама извинилась за публикацию.

Ранее комиссия по этике рекомендовала главе региона Сергею Морозову не увольнять чиновницу.