Порошенко вызовут на допрос с применением полиграфа

Экс-президент заявил, что расследование ГБР является спектаклем, в котором он не желает принимать участие.

ГБР Украины сообщило о том, что в среду экс-президента Украины Петра Порошенко вновь вызовут на допрос, возможно, с применением полиграфа.

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко занят на заседаниях Верховной рады, поэтому не может явиться в Государственное бюро расследований.

Экс-президент заявил, что его присутствие на допросах является спектаклем, в котором он не желает принимать участие. При этом Порошенко заявил, что готов предоставить следственным органам информацию в письменном виде.

Печерский районный суд предоставил ГБР разрешение на допрос с применением полиграфа, однако экс-президент не доверяет ГБР, но готов сесть за детектор лжи в эфире телеканала "Прямой".

Адвокат Игорь Головань считает, что у ГБР нет оснований для уголовного преследования его подзащитного. Однако глава окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у Порошенко есть перспектива оказаться за решёткой или просить политического убежища. По словам Вовка, единственное, что может помочь бывшему президенту избежать тюрьмы, — это некий иммунитет, который, возможно, пожелает обеспечить новая власть.

При этом ГБР не имеет права принудительно доставить Петра Порошенко на допросы, поскольку тот, согласно законодательству Украины, защищён депутатской неприкосновенностью. Однако 11 сентября Владимир Зеленский подписал закон об отмене этого положения, законопроект вступит в силу с 1 января 2020 года. Интересным представляется тот факт, что на заседании Верховной рады сам Порошенко проголосовал за отмену неприкосновенности.

Ранее бывший лидер Незалежной проигнорировал несколько повесток на допросы.