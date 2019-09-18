Пограничники приведут в Находку задержанные в Японском море шхуны из КНДР

Задержанные в Японском море 17 сентября северокорейские шхуны будут приведены в порт Находки в Приморском крае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Пограничного управления ФСБ России по региону.

— Задержанные лодки пока ведут в Находку, они прибудут к вечеру, — заявил собеседник агентства.

Напомним, 17 сентября в российских водах Японского моря экипаж северокорейской шхуны, занимавшийся браконьерством, напал на российских пограничников. В результате инцидента пострадали трое военнослужащих. Всего было задержано более 80 северокорейских моряков.