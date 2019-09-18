США выступили за прямые переговоры Мадуро с оппозицией

Так американское правительство ответило на то, что власти Венесуэлы созвали национальный диалог с представителями различных политических сил.

Власти Соединённых Штатов выступают за прямые переговоры между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой оппозиции Хуаном Гуайдо для урегулирования кризисной ситуации в стране. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госдеп США.

— Соединённые Штаты продолжают поддерживать Хуана Гуайдо, председателя Национального собрания и законного временного президента Венесуэлы. Любые серьёзные переговоры должны вестись между бывшим режимом [Николаса Мадуро] и временным президентом Гуайдо, — заявляет ведомство.

Так американское правительство ответило на то, что власти Венесуэлы созвали национальный диалог с представителями различных политических сил.

В Государственном департаменте, в свою очередь, подтвердили, что санкции с Венесуэлы не снимут, пока не будет ликвидировано правительство Мадуро.

Ранее США расширили список санкций против Венесуэлы.