СМИ: В Венецианской лагуне разбился скоростной катер, есть погибшие

Погиб известный итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци.

В Венецианской лагуне в районе острова Лидо скоростной катер налетел на насыпь. Три человека погибли, об этом сообщает агентство ANSA.

Среди погибших — известный итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци. Тела ещё двоих погибших извлекли спасатели, один человек ранен.

По данным агентства, 76-летний Фабио Буцци пытался за рекордное время преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции, скорость катера достигала 130 километров в час.

На судне вместе с гонщиком находились двое англичан, их личности устанавливаются.