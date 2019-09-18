Саудовская Аравия планирует обвинить Иран в нападении на объекты Saudi Aramco

Министерство обороны Саудовской Аравии к пресс-конференции в среду собирается предоставить доказательство атак Ирана на нефтяные вышки компании Saudi Aramco. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление ведомства.

На встрече с журналистами саудовские военные планируют обнародовать доказательства применения иранского оружия при атаках на нефтяные объекты.

Напомним, пожар на НПЗ Saudi Aramco произошёл в ночь с 13 на 14 сентября. Исполнительный директор Saudi Aramco сообщил, что нападением беспилотников на НПЗ было вызвано 13 возгораний. Ответственность за эту акцию взяли на себя повстанцы из йеменского движения "Ансар Аллах".

Ранее в атаках на объекты Иран уже обвиняли власти США.