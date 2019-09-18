Суд взыскал с экс-президента РФБ Аникеевой более 42 млн рублей

Бывшая глава Российской федерации баскетбола, осуждённая за мошенничество, обжаловала решение Мосгорсуда.

Симоновский суд Москвы взыскал с бывшего президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой сумму в размере 42,8 млн рублей в рамках гражданского иска РФБ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Экс-президент РФБ осуждена на 4,5 года колонии за мошенничество на указанную сумму. Аникеева обжаловала решение в Московском городском суде, дата повторного заседания будет известна позже.

Напомним, 23 октября Чертановский суд вынес бывшей главе Российской федерации баскетбола приговор и назначил наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы. Юлия Аникеева осуждена за мошенничество в особо крупных размерах, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Второй фигурант дела Михаил Кочарян скончался до оглашения приговора, в связи с чем в отношении него дело было закрыто.