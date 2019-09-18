Свыше тысячи компенсаций получили пострадавшие от паводка в Приморье

Отмечается также, что в настоящее время комиссии продолжают подсчёт ущерба от сильнейших дождей.

Более тысячи выплат пострадавшим от паводков жителям Приморского края осуществили власти региона. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию края.

— Продолжаются выплаты материальной помощи пострадавшему населению. На сегодняшний день из 7743 подтверждённых заявлений произведено 1148 выплат, — цитирует агентство сообщение властей.

Отмечается также, что в настоящее время комиссии продолжают подсчёт ущерба от сильнейших дождей.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул, что все необходимые выплаты будут осуществлены до конца текущего месяца. Также до октября будут заключены все контракты на ремонтно-восстановительные работы на дорогах.

Ранее сообщалось, что жители четырёх районов региона до сих пор не получили выплат за ущерб от августовского паводка.