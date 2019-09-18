Врач рассказал, что Россию ждёт скачок смертности от онкологических заболеваний

Такую проблему, по его словам, можно решить только полной отменой всех законов, запрещающих закупки лекарств у добросовестных зарубежных производителей.

Россию ждёт резкий скачок смертности от онкологических заболеваний в случае, если правила закупки лекарств не изменятся. Рост летальности на 20–30% прогнозируется в течение двух лет. Об этом рассказал в интервью с газетой "Известия" директор института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан.

— Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения наших пациентов. Это касается и препаратов для химиотерапии — они либо вообще пропадают, либо на смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов, — рассказал Масчан.

Он также отметил, что пропадают и простейшие сопроводительные препараты: в России нет производства некоторых из них, а зарубежные изготовители из-за дешевизны продукта отказываются от его реализации на российском рынке.

Такую проблему, по словам Масчана, можно решить только полной отменой всех законов и подзаконных актов, связанных с запретом закупки лекарств у добросовестных зарубежных производителей.

Минздрав в ответ на жалобы института на отсутствие лекарств посоветовал подбирать альтернативные методы лечения. Однако в отношении некоторых заболеваний они невозможны, подчеркнул профессор.

— Если исчезнет цитозин-арабинозид, не выздоровеет ни один пациент с миелолейкозом: это единственный препарат, который позволяет вылечивать таких больных, — заявил Масчан.

Он также поддержал распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева о выделении средств из бюджета на закупку лекарств для детей. Однако для полного решения проблемы, считает Масчан, необходимо изменение законодательства.