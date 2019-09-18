Росстат: В России сократилось число малолетних невест

У молодёжи сменились ценности и ориентиры. Юноши и девушки считают, что нужно сначала встать на ноги, а потом уже вступать в брак.

За последние 30 лет число малолетних невест сократилось в 15 раз, сообщает РИА "Новости" заведующая лабораторий РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

По данным Росстата, с 1990 года количество девушек, выходящих замуж до 18 лет, снизилось с 72 до 4,6 тысячи. Егорова объясняет это сменой приоритетов у молодёжи и строгостью уголовной ответственности за половую связь с несовершеннолетними.

При этом количество юношей, женившихся в юном возрасте, значительно меньше: 13 тысяч малолетних женихов в 1990 году и всего 454 — в 2018-м.

Елена Егорова считает, что у молодёжи сменилось мировоззрение, экономические факторы здесь сочетаются с социальными. Новое поколение предпочитает сначала встать на ноги и достичь определённого уровня благополучия, прежде чем вступать в брак. Юноши и девушки считают, что молодая семья должна жить отдельно, а для этого необходимы время и деньги.

В то же время психологи и социологи объясняют это явление инфантильностью молодого поколения, чрезмерно опекаемого родителями.

Ещё одним фактором стало большое количество резонансных дел и судебных приговоров за половую связь с несовершеннолетними.

Сегодня в России брачный возраст составляет 18 лет, но в исключительных случаях по решению местных муниципалитетов он может быть снижен до 16 лет.