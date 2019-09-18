В Приморье с 2020 года иностранцам запретят работать в транспортной сфере

Не коснётся это ограничение только водителей экскурсионных и туристических автобусов, взятых в аренду.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко распорядился с 2020 года запретить иностранцам, работающим по патенту, трудоустраиваться в сфере транспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевую администрацию.

— Так, запрет вводится на работу иностранных граждан водителями городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси, — уточняют в администрации.

Не коснётся это ограничение только водителей экскурсионных и туристических автобусов, взятых в аренду.

Под санкции попадает около 300 человек, работающих в транспортной сфере на основе патента.

Эксперты утверждают, что подобные меры направлены на оптимизацию рынка труда в регионе и предоставление большего числа рабочих мест для граждан РФ.