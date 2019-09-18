Криштиану Роналду рассказал об "очень хороших деньгах" на своём счету

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью The Sun оценил своё состояние в сумму немногим меньше $500 миллионов.
— Правда ли, что моё состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Я надеюсь на это. Хотя эта сумма немного преувеличена, — заявил Роналду.
При этом он отметил, что не знает точной суммы, но имеет на счету "очень хорошие деньги". Кроме того, форвард признался, что на данный момент владеет 17 автомобилями.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram