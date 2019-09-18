СМИ: Штрафы в ГАИ разрешат не выплачивать в случае личного банкротства

В Бюджетный кодекс внесён проект поправок, которые позволят не выплачивать долги в случае признания недоимок безнадёжными.

Гражданам, прошедшим процедуру личного банкротства, спишут долги по штрафам в ГИБДД, сообщает "Российская газета".

В Бюджетный кодекс внесён проект поправок, которые позволят не выплачивать долги в случае признания недоимок безнадёжными. К таким случаям относится банкротство физического лица. Это позволит людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, избежать долговой ямы.

— В случае принятия закона с граждан, прошедших процедуру банкротства, будут списываться долги по платежам в бюджет, например, налогам, административным штрафам и т.п., — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Однако в случае признания гражданина банкротом все его имущественные отношения будут жёстко проверяться. В счёт долгов будет взыскано всё, что есть у человека, и только после этого он будет освобождён от уплаты оставшейся части долга.

За минувший год в России 411,8 тысячи человек были признаны банкротами, их освободили от уплаты долгов на общую сумму 153,7 миллиарда рублей.