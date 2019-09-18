В России появится интеллектуальная система отслеживания поведения водителей

Искусственный интеллект сможет распознавать курение, разговоры по телефону и даже накопившуюся у автомобилиста усталость.

Информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ) в интервью с РИА "Новости" сообщило о том, что к 2022 году в России появится интеллектуальная система слежения за поведением водителей на дорогах.

Проект Skytracking Transport Security был разработан российской компанией "Скайтрэк". Система поступит в разработку к 2020 году.

Компьютерная система будет распознавать поведение водителей за рулём, например, курение, разговоры по телефону, отклонение от маршрута, превышение скорости и техническое состояние автомобиля. Искусственный интеллект, который будет обрабатывать данные, сможет распознать даже накопившуюся у водителя усталость. Система сравнит шаблонные инциденты с реальным поведением автомобилиста на дороге и сможет предупредить его о возможности возникновения ДТП.

— Конечный продукт, разработанный на технологии Skytracking Transport Security, будет устанавливаться в том числе на общественный транспорт и позволит существенно снизить аварийность на дорогах, — сообщил исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" НТИ Александр Семёнов.

Введение подобной системы слежения, по заявлению специалистов, позволит снизить число аварий на дорогах до 50%.