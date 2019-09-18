Зеленский сделал выговор сотрудникам Офиса Президента

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Президент Украины Владимир Зеленский

Фото © ТАСС/Zuma

Лидер Украины Владимир Зеленский сделал выговор двум замглавы Офиса Президента. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на администрацию президента Украины.

За недобросовестное отношение к выполнению рабочих обязанностей, в частности по итогам визита в Днепропетровскую область, выговоры объявлены Сергею Трофимову и Кириллу Тимошенко. Однако в чём причина подобных санкций, не сообщается.

Ранее глава администрации украинского лидера Андрей Богдан рассказал, как он нашёптывает Зеленскому на ухо.

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