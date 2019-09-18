В Комсомольске-на-Амуре ожидаются новые подтопления

Администрация города просит жителей соблюдать осторожность и не выходить на улицы без особой надобности.

В Комсомольске-на-Амуре в среду ожидаются сильные дожди, городская администрация предупреждает жителей о возможности подтопления улиц и придомовых территорий, об этом сообщается на сайте органов местного самоуправления.

Ожидается выпадение до 60 мм осадков, все коммунальные службы города приведены в режим повышенной готовности.

Администрация Комсомольска-на-Амуре просит жителей не выходить на улицы без надобности, по возможности минимально пользоваться общественным транспортом и одеваться соответственно погоде.

В городе не работает ливневая канализация, из-за наводнения её открытие станет возможным только после того, когда уровень реки опустится до 650 см. Сейчас вода держится на отметке 792 см, снизившись на 10 сантиметров.

Тяжёлая погодная ситуация в Комсомольске-на-Амуре сохраняется уже больше месяца. На данный момент затоплено более 1000 приусадебных участков, 438 домов, в центрах временного размещения находится 35 человек.