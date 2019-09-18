Пришедшего в школу Казани с ножом и пистолетом подростка признали невменяемым

Специалисты признали невменяемым подростка, который пришёл в одну из школ Казани с ножом и пистолетом и взял в заложники детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана.

В пресс-службе Ново-Савиновского районного суда города Казани агентству рассказали, что в суд из прокуратуры было направлено уголовное дело с постановлением о применении принудительных медицинских мер.

Дело будет слушаться в суде в общем порядке, с допросом свидетелей, потерпевших, а также с анализом письменных материалов, сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 17-летний подросток 13 мая текущего года ворвался в одну из школ Татарстана. Он стал вести себя агрессивно, размахивал ножом и пистолетом, взял в заложники класс. Его быстро задержали.