СМИ: В США представители 50 стран обсудят сертификацию Boeing 737 MAX

Встреча назначена на 23 сентября, на неформальном брифинге участники встречи смогут одобрить изменения в конструкции самолёта, чтобы модель этой серии была вновь введена в эксплуатацию.

Федеральное авиационное управление США (ФАУ) пригласило представителей стран, где эксплуатировался Boeing 737 MAX, неформально обсудить вопросы сертификации самолётов. Встреча назначена на 23 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

Приглашение направлено группе JATR (Joint Authorities Technical Review), которая включает представителей 50 стран. Новый глава ФАУ США Стивен Диксон впервые встретится с группой JATR.

Федеральное авиационное управление во вторник направило регулятивным органам по всему миру письмо с просьбой провести "неформальный брифинг" в Монреале в понедельник.

"Боинг" в настоящее время пересматривает модель 737 MAX, чтобы устранить конструктивные недостатки. ФАУ и страны — участницы встречи должны одобрить изменения, прежде чем самолёты этой серии снова смогут летать.

— Успех общемировой авиации целиком зависит от единства в приверженности цели обеспечения безопасности и взаимопонимания по вопросу о том, что требуется для достижения этой задачи, — написано в приглашении.

Bloomberg сообщает, что компания "Боинг" перенесла завершение сертификационных полётов на октябрь, однако это не помешает США в случае одобрения ФАУ возобновить эксплуатацию 737 MAX в четвёртом квартале 2019 года.