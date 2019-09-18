Российский разработчик: Технологии ракеты Х-101 недостижимы для конкурентов

Ракеты Х-101, которые стоят на вооружении у российских военных, обладают рядом преимуществ, недостижимых на данный момент для технологий иностранных государств. Об этом рассказал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов в интервью газете "Военно-промышленный курьер".

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, который спрашивал, есть ли у России оружие, которое она может поставить в противовес новым американским ракетам дальностью до тысячи километров. Это оружие появилось у США после выхода из ДРСМД. Обносов отметил, что у российских специалистов есть возможности для совершенствования тактико-технических характеристик Х-101.

— Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жёстко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств, — пояснил Обносов.

Он также вспомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что ни в коем случае нельзя допустить новой гонки вооружений. Несмотря на это, безопасность страны будет обеспечена, обещает гендиректор.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил своё существование 2 августа. В феврале под предлогом того, что Россия нарушает положения договора, из него вышли США. А в начале июля Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД. В Москве не раз опровергали все обвинения со стороны Соединённых Штатов. Как сообщали СМИ, представитель России при ООН заявил, что США давно и целенаправленно нарушали ДРСМД.