В ходе антикоррупционной проверки на Дальнем Востоке выявлено 1,5 тыс. нарушений

Чаще всего чиновники скрывают или неверно указывают собственные доходы и имущество.

В первом полугодии 2019 года на Дальнем Востоке было проведено 2,5 тысячи антикоррупционных проверок. В их ходе выявили нарушения в работе полутора тысяч чиновников, рассказал начальник Департамента по вопросам государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полпреда президента РФ в ДФО Дмитрий Макушкин.

Проблема была освещена в ходе Всероссийской научно-практической конференции по вопросам госполитики в области противодействия коррупции. Наиболее частое нарушение среди чиновников — сокрытие или предоставление неполной информации о доходах и имуществе.

Госслужащие неверно указывают или скрывают наличие у себя недвижимости, автомобилей, сообщают недостоверную информацию о доходах супругов.

По результатам проверки 820 чиновников были привлечены к дисциплинарной ответственности, восемь уволены, ещё 48 граждан не будут допущены к госслужбе.

Дмитрий Макушкин сообщил, что на Дальнем Востоке работают антикоррупционные комиссии, контроль возложен на губернаторов.