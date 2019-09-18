В Забайкальском крае задержали чёрных лесорубов

Правоохранительные органы Забайкальского края на месте преступления задержали трёх мужчин, которые подозреваются в незаконной вырубке леса в общей сумме почти на миллион рублей. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД России.

— Сотрудниками полиции на месте незаконной рубки задержаны трое жителей Читинского района, которые на территории Беклемишевского лесничества заготовили 42 дерева породы лиственница, не имея на это соответствующего разрешения, — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору"). У мужчин также изъяли заготовленный лес, автомашину "Урал" и трактор МТЗ-82, два прицепа и две пилы.

Вышеупомянутой статьёй за незаконную вырубку леса предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет или штраф от одного до трёх миллионов рублей.

В данный момент проводится расследование с целью выявить прочую незаконную деятельность задержанных. Организатора, 48-летнего мужчину, заключили под стражу, два исполнителя сейчас находятся под подпиской о невыезде.