Экологи требуют выпустить 75 белух до наступления холодов в Охотском море

Из-за паводка сроки и схема транспортировки животных к месту их выпуска серьёзно изменились.

Экологи организации "Экологическая вахта Сахалина" требуют переправить всех белух из "китовой тюрьмы" бухты Средняя в Охотском море до наступления холодов и согласовать маршруты их перемещений, об этом они заявили на своей странице в Instagram.

В настоящее время белух транспортируют следующим образом: до Хабаровска на автомобиле, а далее по реке Амур до места выпуска. В этом году из-за паводка добраться туда на транспорте невозможно, время поджимает, погода ухудшается.

В ноябре закроется навигация по Амуру, поэтому всех белух в этом году выпустить не удастся.

— С учётом сложившейся неблагоприятной ситуации ВНИРО готовит изменения в логистику перевозки животных, что позволит существенно увеличить партии транспортируемых белух и успешно завершить операцию, — заявил директор ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. — Прим. Лайфа) Кирилл Колончин.

Перевозка животных из бухты Средняя началась в июне, в настоящее время большая их часть выпущена в естественную среду обитания, но в Охотском море осталось ещё 75 белух, ожидающих транспортировки.