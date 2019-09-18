Экологи требуют выпустить 75 белух до наступления холодов в Охотском море

Экологи организации "Экологическая вахта Сахалина" требуют переправить всех белух из "китовой тюрьмы" бухты Средняя в Охотском море до наступления холодов и согласовать маршруты их перемещений, об этом они заявили на своей странице в Instagram.
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🆘 УСПЕЮТ ЛИ ВЫПУСТИТЬ ВСЕХ БЕЛУХ? 🆘 ⠀ ⁉️ Этот вопрос беспокоит общественность все больше и больше ⁉️ ⠀ В китовой тюрьме осталось 75 белух, которых необходимо выпустить до наступления холодов в Охотском море. Время поджимает, погода ухудшает ситуацию - в регионе паводки, и добраться к месту выпуска животных на наземном транспорте невозможно. Если так и будет продолжаться, то обещания высоких чинов о выпуске всех животных в 2019 году так и останутся словами. ⠀ Команда Кусто предложила помощь российским учёным, на что получила отказ. «Российских специалистов, которые будут участвовать в выпуске белух из "китовой тюрьмы", достаточно, и необходимости в привлечении дополнительных сил нет» - сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО). ⠀ ВНИРО сообщили о планах изменить схему доставки белух из Приморья к месту выпуска на побережье Охотского моря. "Ситуация с паводком в Хабаровском крае остается напряженной. Вторую неделю подряд приходится корректировать график начала транспортировки и выпуска оставшихся белух из бухты Средняя. С учетом сложившейся неблагоприятной ситуации ВНИРО готовит изменения в логистику перевозки животных, что позволит существенно увеличить партии транспортируемых белух и успешно завершить операцию", - сообщил директор ВНИРО Кирилл Колончин. ⠀ Мы всерьез обеспокоены происходящим. ⠀ И сегодня на повестке дня САМЫЕ ВАЖНЫЕ вопросы: ⠀ ❓ КОГДА и КАКИМ образом будет производиться транспортировка белух, чтобы все 75 животных были выпущены на свободу до наступления холодов? ⠀ ❓КАКИЕ изменения в логистику готовит ВНИРО и когда общественность узнает об их планах? Почему изменения в схемах и графиках не согласовываются с заинтересованными научными и общественными организациями? ⠀ ❗СВОБОДУ БЕЛУХАМ! ⠀ #китоваятюрьма #whalejail #свободубелухам #свободукосаткам
В настоящее время белух транспортируют следующим образом: до Хабаровска на автомобиле, а далее по реке Амур до места выпуска. В этом году из-за паводка добраться туда на транспорте невозможно, время поджимает, погода ухудшается.
В ноябре закроется навигация по Амуру, поэтому всех белух в этом году выпустить не удастся.
— С учётом сложившейся неблагоприятной ситуации ВНИРО готовит изменения в логистику перевозки животных, что позволит существенно увеличить партии транспортируемых белух и успешно завершить операцию, — заявил директор ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. — Прим. Лайфа) Кирилл Колончин.
Перевозка животных из бухты Средняя началась в июне, в настоящее время большая их часть выпущена в естественную среду обитания, но в Охотском море осталось ещё 75 белух, ожидающих транспортировки.
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