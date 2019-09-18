На Дальнем Востоке начались масштабные авиационные учения

В Хабаровском и Приморском краях стартовали масштабные лётные учения Восточного военного округа, в которых примут участие более 30 истребителей и бомбардировщиков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

— Лётно-тактические задания будут выполнять экипажи самолётов Су-35С, Су-34, Су-24М2, МиГ-31, Су-30СМ и Су-25СМ авиационных полков округа, дислоцированных в Хабаровском и Приморском краях, — сообщила пресс-служба.

На учениях также отработают определённые приёмы, используемые пилотами в современных военных конфликтах. В частности, в операциях по ликвидации боевиков в Сирии.

Завершат учения боевыми стрельбами. Лётчики выполнят метание бомб и пуски неуправляемых авиационных ракет по целям, имитирующим технику и фортификационные сооружения учебного противника.

Ранее сообщалось, что до 21 сентября на полигонах пройдут стратегические военные учения "Центр-2019".