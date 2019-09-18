В Хакасии задержали подозреваемого в покушении на убийство девочки в детсаду

В Республике Хакасия задержан подозреваемый в покушении на убийство ребёнка в детском саду Черногорска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

Инцидент произошёл в мае текущего года. Подозреваемый вывел семилетнюю воспитанницу детсада на крыльцо и стал её душить. Нападавшего быстро спугнули.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30 пункту В и части второй статьи 105 УК "Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

По этому делу был задержан житель Черногорска 1981 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Чите задержали подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы на одной из автостоянок города.