СМИ: Программу интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить до восьмого декабря

В настоящее время страны находятся на чрезвычайно важном этапе развития двустороннего сотрудничества.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко могут утвердить программу дальнейшей интеграции двух стран до восьмого декабря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла Белоруссии в РФ, спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках союзного государства Владимир Семашко.

На своём выступлении в ходе форума "Технопром-2019" Семашко напомнил, что восьмого декабря отмечается 20-летний юбилей создания союзного государства России и Белоруссии. Сейчас же, по его словам, страны находятся на чрезвычайно важном этапе развития двустороннего сотрудничества.

— До первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты" (их 31 по разным направлениям). А к юбилею, к 8 декабря, когда будет отмечаться 20-летие, накануне, я думаю, президенты наших стран должны утвердить программу и, соответственно, кто-то по их поручениям подпишет "дорожные карты", — поделился посол.

Он также подтвердил тот факт, что в ходе встречи шестого сентября премьеры двух государств подписали новую программу реализации союзного договора. При этом Семашко сообщил, что страны готовятся проводить единую научную и промышленную политику.

— Наши связи будут ещё теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях, — подытожил посол.

Ранее СМИ раскрыли планы правительств о частичном объединении экономик двух стран. В Кремле заявили, что все мероприятия носят предварительный характер. В Минске от информации о создании конфедерации двух стран открестились.