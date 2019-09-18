В Москве заработала горячая линия по вопросам отопительного сезона

Общегородской московский контакт-центр открыл единую горячую линию по вопросам отопительного сезона. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

Горячая линия создана для того, чтобы разгрузить единый диспетчерский центр (ЕДЦ), в который в начале отопительного сезона поступает очень много звонков, не на все из них операторы успевают отвечать.

Работать горячая линия будет временно — пока включают отопление. По ней жители также смогут узнать о начале отопительного сезона и оставить заявку в случае возникновения проблем — например, если батареи в доме плохо прогреваются.

Телефон горячей линии: +7 (800) 100-23-29.

Дозвониться можно и через ЕДЦ: +7 (495) 539-53-53.

В письменном виде заявку можно оставить на сайте "Госуслуги Москвы" или в мобильном приложении.

Отметим, отопление в столице включат, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней подряд не будет превышать восьми градусов тепла. При этом синоптики должны прогнозировать дальнейшее похолодание.