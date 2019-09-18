Саудовская Аравия вступила в коалицию США по охране Персидского залива

Также в международной коалиции на данный момент состоят Австралия, Бахрейн и Великобритания.

Саудовская Аравия вступила в международную коалицию во главе с США по обеспечению безопасности на море. В частности, королевство совместно с союзниками займётся охраной судов в районе Персидского залива. Об этом сообщает саудовское информационное агентство SPA со ссылкой на свой источник в Министерстве обороны.

— Цель этого международного альянса — защищать торговые суда путём обеспечения безопасности плавания, гарантировать морское судоходство и (функционирование. — Прим. Лайфа) международной торговли, а также защищать интересы стран — членов альянса для усиления безопасности и сохранности торговых судов, проходящих через проливы, — говорится в сообщении агентства.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как с 13 на 14 сентября на НПЗ Saudi Aramco произошёл пожар в результате атаки неизвестных беспилотников. Исполнительный директор Saudi Aramco сообщил, что нападением беспилотников на НПЗ было вызвано 13 возгораний. Ответственность за эту акцию взяли на себя повстанцы из йеменского движения "Ансар Аллах". Однако власти США обвинили в произошедшем также и Иран.