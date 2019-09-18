СМИ: В Кабардино-Балкарии нейтрализовано два боевика

В ходе контртеррористической операции в городе Чегеме в Кабардино-Балкарии нейтрализовано два боевика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник во властных структурах региона.
— Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия, — цитирует собеседника агентство.
Напомним, ФСБ ввела на территории Кабардино-Балкарии введён режим контртеррористической операции. Причиной тому послужило возможное нахождение в одном из домов членов религиозно-экстремистской группировки.
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