Ущерб Хабаровскому краю от паводка оценили в миллиард рублей

До сих пор подтопленными остаются около 440 жилых домов, в которых проживает 742 человека.

Ущерб Хабаровскому краю от летнего паводка оценили примерно в 990 миллионов рублей. Такие предварительные данные приводит региональное правительство.

— Глава региона обратился к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой оказать Хабаровскому краю финансовую помощь, — говорится в сообщении.

Как уточнили представители местных властей, в зоне подтопления оказалось 93 населённых пункта в 11 муниципальных образованиях. В них пострадало 670 жилых домов, в которых проживает более двух тысяч человек.

Как сообщал Лайф, летом 2019 года в Хабаровском крае в связи с паводками действовал режим ЧС. Ранее стало известно, что паводок в регионе начал отступать, а аэропорт Комсомольска-на-Амуре возобновил свою работу.