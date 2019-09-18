В Югре подросток за рулём легковушки попал в смертельное ДТП

Один человек погиб, юный водитель и его 17-летний пассажир получили различные ранения.

В городе Нижневартовске в Югре легковой автомобиль, за рулём которого находился подросток, столкнулся с "газелью". По данным регионального управления ГИБДД РФ, погиб 18-летний пассажир ВАЗа.

— В 21:00 в городе Нижневартовске, на улице Заводской, произошло столкновение двух транспортных средств: ВАЗ-21140 под управлением водителя, юноши 2003 года рождения, и ГАЗ под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения, — сообщили в Госавтоинспекции.

Пассажир легковушки 2001 года рождения от полученных травм умер на месте. Несовершеннолетний водитель и ещё один пассажир получили различные ранения. Смертельная авария произошла 17 сентября, её причины выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае пятеро школьников угнали авто и разбились в ДТП.