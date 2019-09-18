Житель Рязанской области погиб от удара током и повис на билборде

Погибшим оказался сотрудник фирмы по наклейке рекламы, который приехал менять баннер.

Недалеко от села Поляны в Рязанской области было обнаружено тело мужчины, висящего на придорожном билборде. Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах региона, погибший — сотрудник фирмы, которая занимается установкой баннеров на рекламные щиты.

Рядом с местом происшествия стоял автомобиль, на котором приехал погибший. К щиту была приставлена лестница, а на самом щите находился свёрнутый в рулон баннер.

— Вероятно, мужчина погиб от удара током. Совсем низко над билбордом проходит высоковольтная линия. Аварийные службы отключили на ней напряжение, чтобы снять тело, — рассказали в экстренных службах.

Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области погибла от удара током 26-летняя девушка, которая уронила в ванну телефон.