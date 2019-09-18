Атмосферное давление в Москве достигло "барического дна"

Атмосферное давление в Москве находится на "барическом дне". Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил РИА "Новости".

Сейчас показатели достигают уже 733 мм ртутного столба. Температура воздуха прогреется максимум до 13 градусов тепла, что на три градуса ниже климатической нормы.

15 сентября синоптики предупредили москвичей о надвигающейся "барической пиле". Это резкие колебания атмосферного давления, которые могут повлиять на состояние метеочувствительных людей.